لماذا تكنز دول العالم الكاش؟.. احتياطيات العملات 12.7 تريليون دولار

أضافت دول العالم ما مجموعة 874 مليار دولار من النقد الأجنبي، إلى احتياطاتها الأجنبية خلال العام الماضي، وسط تخوفات صحية عالمية.

ووفق أحدث بيانات صندوق النقد الدولي الصادرة، الأربعاء، بلغ إجمالي الاحتياطات الأجنبية العالمية حتى نهاية العام الماضي 12.7 تريليون دولار، مقارنة مع 11.82 تريليون دولار بنهاية 2019.



يأتي ارتفاع الاحتياطات الأجنبية خلال العام الماضي، مقارنة مع زيادة بمقدار 500 مليار دولار في 2019، ما يعني أن الإضافة لاحتياطات النقد الأجنبي ارتفع خلال عام كورونا الأول.

وبلغت قيمة الاحتياطيات الأجنبية المقومة بالنقد حتى نهاية العام الماضي، 11.87 تريليون دولار، مقارنة مع 11.07 تريليون دولار بنهاية العام السابق له، بينما هناك 829.8 مليار دولار احتياطات مقومة بأصول أخرى (غير محددة).

الدولار

وشكلت الاحتياطات الأجنبية المقومة بعملة الدولار الأمريكي حتى نهاية العام الماضي 7 تريليونات دولار، تشكل نسبتها 59% من إجمالي الاحتياطات المقومة بالنقد، مقارنة مع 60.7% بنهاية العام 2019.

اليورو

وبلغت قيمة الاحتياطات المقومة بعملة اليورو الأوروبي حتى نهاية العام الماضي 2.521 تريليون دولار، مقارنة مع 2.279 تريليون دولار بنهاية 2019.

اليوان الصيني

كما بلغت قيمة الاحتياطات المقومة بعملة اليوان الصيني حتى نهاية العام الماضي 267.5 مليار دولار، مقارنة مع 214.4 مليار دولار بنهاية 2019.

الين الياباني

في حين بلغت قيمة الاحتياطات المقومة بعملة الين الياباني حتى نهاية العام الماضي 715.8 مليار دولار، مقارنة مع 652 مليار دولار بنهاية 2019.

الجنيه الإسترليني

وارتفعت قيمة الاحتياطات المقومة بعملة الجنيه الإسترليني حتى نهاية العام الماضي 557.2 مليار دولار، مقارنة مع 513.5 مليار دولار بنهاية 2019.

الدولار الأسترالي

وبلغت قيمة الاحتياطات المقومة بعملة الدولار الأسترالي حتى نهاية العام الماضي 216.11 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 187.8 مليار دولار أمريكي بنهاية 2019.

الدولار الكندي

كما بلغت قيمة الاحتياطات المقومة بعملة الدولار الكندي حتى نهاية العام الماضي 245.77 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 206 مليار دولار أمريكي بنهاية 2019.

الفرنك السويسري

في حين بلغت قيمة الاحتياطات المقومة بعملة الفرنك السويسري حتى نهاية العام الماضي 20.74 مليار دولار، مقارنة مع 16.56 مليار دولار بنهاية 2019.

عملات أخرى

وبلغت قيمة الاحتياطات المقومة بعملات أخرى حتى نهاية العام الماضي 320.11 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 280.46 مليار دولار بنهاية 2019.

وتراجَعت حصة الدولار في احتياطيات البنوك المركزية حول العالم خلال الربع الأخير من 2020. إلى 59%، وهو أدنى مستوى منذ 25 عاما، ما يعكس هبوط دور الدولار في الاقتصاد العالمي.

بالمقابل، وارتفعت وتيرة المنافسة من عملات أخرى باتت تستخدمها البنوك المركزية في إجراء المعاملات الدولية؛ مثل اليورو الأوروبي والين الياباني واليوان الصيني.



