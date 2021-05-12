سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 12 مايو 2021

استقر متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء، 12 مايو 2021، في تعاملات محدودة بماكينات الصراف الآلي وشركات للصرافة.

وقرر البنك المركزي المصري، تعطيل العمل في جميع البنوك العاملة في مصر خلال إجازة عيد الفطر المبارك لمدة 5 أيام، اعتبارًا من اليوم الأربعاء، وتستمر حتى يوم الأحد المقبل.

وارتفع متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إلى نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 29 بنكا بلغ متوسط سعر الدولار 15.62 جنيه للشراء، و 15.72 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وسجل أعلى سعر للدولار عند 15.65 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، في البنك الأهلي الكويتي.

وهيمن سعر الدولار عند 15.63 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع، في 14 بنكا، منها الإمارات دبي الوطني، وكريدي أجريكول، وعودة، والبركة، والأهلي المتحد، والمشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والمصري لتنمية الصادرات.

وارتفع سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر( أكبر بنكين حكوميين)، قرشا واحد، إلى نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

توسيع قناة السويس

قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة تعتزم توسيع وتعميق الجزء الجنوبي من الممر المائي الذي علقت فيه السفينة "إيفر جيفن" في مارس/آذار الماضي.

واستعرض ربيع الخطة، الثلاثاء، خلال فعالية حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أشار إلى ضرورة إتمام هذا المشروع في غضون 24 شهرا على أقصى تقدير.

وأوضح ربيع، أن خطة هيئة القناة تقضي بتوسيع مسافة 30 كيلومترا من القناة تمتد من مدينة السويس حتى البحيرة المرة الكبرى بمقدار 40 مترا شرقا.

وتابع: كما تعتزم الهيئة تعميق الممر المائي ليصل الغاطس إلى 72 قدما بدلا من 66 قدما.

وقال ربيع، إن قناة موازية افتتحت في 2015 شمالي البحيرة المرة الكبرى تتيح المرور في اتجاهين سيتم تمديدها مسافة عشرة كيلومترات ليصل الطول الإجمالي إلى 82 كيلومترا بما يسمح بمرور المزيد من السفن.

أسعار اليورو والإسترليني

وارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إلى نحو 19.01 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.99 جنيه للشراء، و19.11 جنيه للبيع.

كما زاد سعر الجنيه الإسترليني لدى البنك المركزي المصري إلى 22.10 جنيه للشراء، و22.25 جنيه للبيع، مقابل 22.03 جنيه للشراء،و22.18 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وواصل سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، الاستقرار اليوم الأربعاء، عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي لدى البنك المركزي المصري، نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي، نحو 51.93 جنيه للشراء، و 52.28 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.84 جنيه للشراء و 52.30 جنيه للبيع، أمس.