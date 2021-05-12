سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 12 مايو 2021.. هدوء قبل عيد الفطر

استقر سعر الدولار في السودان، اليوم الأربعاء 12 مايو 2021، لدى البنك المركزي، والسوق الموازية "السوداء".

وسجل سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي، نحو 406.35 جنيه للشراء، و409.40 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

كما ظل متوسط سعر الدولار في السوق الموازية غير الرسمية "السوداء" ثابتا، عند نحو 410 جنيهات، حسب وسائل إعلام محلية.

واستمر بنك السودان المركزي في زيادة تدريجية لسعر الدولار الأسبوع المنقضي، لتتبعه البنوك، حيث بلغت الزيادة حتى الآن نحو 35 جنيهاً اعتباراً من 21 فبراير/شباط الماضي، حينما أعلن توحيد سعر الصرف عند 375 جنيها للدولار.

صندوق النقد الدولي وتمويل السودان

وافق صندوق النقد الدولي، الإثنين، على خطة لتمويل السودان عبر عدة آليات بينها المنح النقدية بغرض تخفيف ديونه.

وأعلن المجلس التنفيذي للصندوق عن خطة تمويل ستساعد في تعبئة الموارد اللازمة، لكي يغطي الصندوق حصته في تخفيف عبء ديون السودان.

وقالت كريستالينا جورجيا مديرة صندوق النقد في بيان "خطة التمويل هذه تعتمد على جهد موسع للدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي، بما يشمل منحا نقدية ومساهمات مشتقة من الموارد الداخلية لصندوق النقد الدولي".

وأضافت قائلة:" هذا يؤشر إلى خطوة مهمة في مساعدة السودان في عملية تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي وتحقيق تقدم نحو تنفيذ تخفيف للدين في ظل مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون".

ويسعى السودان، إلى تخفيف أعباء ديون خارجية لا تقل عن 50 مليار دولار، أغلبها ثنائية.

وتمكن السودان حديثا من الحصول على قروض تجسيرية من دول مانحة لتسوية متأخرات ديون مع البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية.

أسعار اليورو والإسترليني

واستقر سعر اليورو الأوروبي لدى بنك السودان المركزي، عند نحو 493.50 جنيه للشراء، و 497.21 جنيه للبيع.

فيما زاد متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى السوق السودانية الموازية غير الرسمية "السوداء"، إلي نحو 495 جنيها، مقابل نحو 493 جنيها، أمس.

وظل سعر الجنيه الإسترليني في بنك السودان المركزي، عند نحو 573.94 جنيه للشراء، و 578.25 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

فيما تراجع متوسط سعر العملة البريطانية، لدى السوق الموازية، إلي نحو 565 جنيها، مقابل نحو 570 جنيها.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر سعر الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي، عند نحو 108.41 جنيه للشراء، و 109.23 جنيه للبيع.

فيما ظل سعر العملة السعودية، في السوق الموازية غير الرسمية "السوداء"، ثابتا عند نحو 108 جنيهات.

وعلى شاشات بنك السودان المركزي، سجل سعر الدرهم الإماراتي، نحو 110.63 جنيه للشراء، و 111.46 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

فيما تراجع سعر العملة الإماراتية، لدى السوق الموازية، إلى نحو 109 جنيه، مقابل نحو 111 جنيه.

واستقر سعر الدينار الكويتي، في المركزي السوداني، عند نحو 1349.02 جنيه للشراء، و 1359.14 جنيه للبيع.