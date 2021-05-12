التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني.. "عنف" يقلق "الجنائية الدولية"

أعربت المحكمة الجنائية الدولية عن قلقها من "تصاعد العنف" بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مرجحة وقوع "جرائم حرب".
وقالت المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودا، في تغريدة عبر موقع تويتر: "ألاحظ بقلق بالغ تصاعد العنف في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وكذلك في غزة وحولها واحتمال ارتكاب جرائم بموجب نظام روما" المؤسس للمحكمة.
وصباح الأربعاء، تواصل التصعيد العسكري بين حركة حماس وإسرائيل بضربات إسرائيلية جديدة استهدفت غزة بعد إطلاق أكثر من ألف صاروخ من القطاع.
وبعد ليلة شهدت تبادل عمليات قصف بين حركة حماس التي تسيطر على القطاع وإسرائيل، قال الجيش الإسرائيلي إنه أنجز فجر الأربعاء "سلسلة من الغارات" الجديدة والواسعة "استهدفت منازل تعود إلى أعضاء رفيعي المستوى في منظمة حماس".
وأعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على نشطاء كبار في منظومة الاستخبارات العسكرية لحماس، من بينهم حسن القهوجي ونائبه وائل عيسى قائد فرع التجسس المضاد وشقيق قائد الجناح العسكري لحماس مروان عيسى.
فيما أشارت حماس إلى أن هذه "الغارات المتتالية" أسفرت عن تدمير مقر قيادة الشرطة من دون أن تحدد ما إن كانت خلفت إصابات.
وتعتبر الضربات الجديدة في القطاع الأكبر منذ حرب 2014، في تصعيد يفاقم القلق الدولي، حيث حذر مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط تور وينيسلاند، الثلاثاء، إسرائيل وحماس من "حرب واسعة" في وقت لا تلوح فيه أي إشارة إلى تهدئة مع تصاعد العنف حاليا.
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