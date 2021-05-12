إصابة 3 إسرائيليين بصاروخ فلسطيني من غزة

أصيب 3 إسرائيليين، اليوم الأربعاء، إثر صاروخ أطلقته فصائل فلسطينية باتجاه الأراضي الإسرائيلية شمال القطاع.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان تلقت "دوت الخليج الإخبارية" نسخة منه، "إطلاق صاروخ مضاد للدروع من شمال قطاع غزة".
لكن البيان لم يكشف مزيدا من التفاصيل حول وقوع إصابات؛ غير أن وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن وقوع 3 جرحى في هذا الحادث، بينها إصابة خطيرة.
ولا يتم استخدام الصواريخ المضادة للدروع إلا نادرا.
من جهتها، قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" إنها استهدفت جيباً إسرائيلياً بصاروخٍ موجه شمال قطاع غزة.
وفي وقت سابق ذكر الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق 800 صاروخ من قطاع غزة، مشيرا إلى أنه استهدف 500 هدف في غزة منذ يومين.
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