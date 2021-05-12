هل يسبب التحديث الجديد لـ"iOS " إبطاء هواتف آيفون؟

اشتكى عدد من حاملي هواتف آيفون "iPhone 11" و"iPhone 12" من بطء الأداء، إثر تثبيت إصدار جديد من نظام التشغيل "iOS".

وأتاحت أبل الإصدار الجديد "14.5.1" من نظام التشغيل "iOS" في أبريل/ نيسان الماضي للهواتف الذكية التي يصنعها عملاق التكنولوجيا الأمريكي.



لكن بوابة "Mydrivers" أشارت إلى أن التحديث الطفيف لنظام التشغيل الخاص بهواتف أبل "Apple" الذكية، تسبب في مشكلات.

بحسب شكوى أصحاب الهواتف آيفون 11 وآيفون 12، فإن المشاكل تكمن في بطء الهاتف، وتأخر ظهور الواجهة وانخفاض الأداء في الألعاب.

وأكدت "Mydrivers" أن أبل استجابت سريعا للمشكلة وتقوم بالفعل بإعداد نظام التشغيل "iOS 14.6"، الذي يخضع الآن لمرحلة الاختبار التجريبي.

ومن المقرر إتاحة النسخة الرسمية الجديدة من نظام التشغيل لجميع المستخدمين في غضون أسبوعين.

نظام جديد قريبا

فيما ستكشف أبل عن أحدث نظام تشغيل "iOS 15" في مؤتمر المطورين العالمي في الـ 7 من شهر يونيو/ حزيران المقبل، على أن يصل نظام التشغيل إلى مستخدمي آيفون في خريف عام 2021.

من جهة أخرى، يترقب الملايين حول العالم الجديد الذي ستقدمه شركة أبل في هواتف آيفون، بعد أن زادت التسريبات عن هاتف قابل للطي.

وبعد أن قدمت أبل هاتف آيفون 12 باللون البنفسجي، خلال الفعالية التي جاءت تحت اسم Spring Loaded، تؤكد التسريبات أن الشركة الأمريكية تعمل على إطلاق هاتف آيفون قابل للطي.

التسريبات هذه المرة تحمل طابع التأكيد، خاصة أنها تأتي من المحلل مينغ تشي كو، الذي يحظى بثقة كبيرة داخل أروقة شركة أبل.

المحلل مينغ تشي كو، أكد في مذكرة، على أن أبل تعمل على هاتف آيفون قابل للطي مع شاشة OLED مرنة بقياس 8 بوصات وبدقة +QHD.

البيانات المتوفرة أكدت أن أبل ستقدم نحو 20 مليون من هاتفها القابل للطي في عام 2023.

وأبرز مينغ تشي كو العديد من المواصفات التي سوف يأتي بها هاتف آيفون القابل للطي، من بينها، اعتماد الهاتف حل TPK Holding ذو الأسلاك النانوية الفضية التي تعمل باللمس نظرًا لمميزاته العديدة.

ووجه مينغ رسالة تفاؤل للشركة الأمريكية، مؤكدا قدرتها على المنافسة في سوق الهواتف القابلة للطي، وقال: "أبل في وضع جيد لتكون الفائز الأكبر في اتجاه الجهاز القابل للطي".

وأعطى مينغ شركة أبل ميزة عن غيرها من الشركات، فيما يتعلق بالأنظمة البيئية الشاملة للمنتجات ومزايا تصميم الأجهزة، مشيرا إلى أن أبل ستكون هي الرابح الأكبر في اتجاه الأجهزة القابلة للطي الجديدة.

وانتقل الخبير التقني للحديث عن تقنية جديدة قد تضيفها أبل لهاتفها القابل للطي، وقال إن هاتف آيفون القادم قد يتبنى حلا بأسلاك نانوية فضية تعمل باللمس لشاشة الجهاز، مما يوجد ميزة تنافسية طويلة الأجل لشركة أبل في سوق الأجهزة القابلة للطي، وذلك وفقا لموقع "aitnews".