دعا الكرملين، الأربعاء، طرفي النزاع الفلسطيني الإسرائيلي إلى العمل على إيجاد حل للنزاع استنادا إلى القرارات القائمة لمجلس الأمن الدولي.
وأعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في تصريحات صحفية، عن قلقه إزاء تصاعد العنف في المنطقة.
وقال: "على الطرفين إيجاد القدرة على الشروع في حل المشكلة، وذلك بالاستناد إلى القرارات القائمة لمجلس الأمن الدولي قبل كل شيء".
وتابع: "ندعو الطرفين إلى ضبط النفس. نحن قلقون إزاء تنامي عدد الضحايا في صفوف المدنيين وعمليات القصف العشوائية يروح ضحيتها مدنيون".
ومنذ الإثنين، تتبادل قوات الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ضربات صاروخية، أسفرت حتى الآن عن سقوط عشرات الإسرائيليين بين قتيل وجريح، إضافة إلى إعلان الفلسطينيين عن مقتل 43 من سكان القطاع، بينهم 13 طفلا، وإصابة 300 بجروح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تدعو الفلسطينيين والإسرائيليين لتسوية وفقًا لقرارات مجلس الأمن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.