روسيا تدعو الفلسطينيين والإسرائيليين لتسوية وفقًا لقرارات مجلس الأمن

دعا الكرملين، الأربعاء، طرفي النزاع الفلسطيني الإسرائيلي إلى العمل على إيجاد حل للنزاع استنادا إلى القرارات القائمة لمجلس الأمن الدولي.

وأعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في تصريحات صحفية، عن قلقه إزاء تصاعد العنف في المنطقة.

وقال: "على الطرفين إيجاد القدرة على الشروع في حل المشكلة، وذلك بالاستناد إلى القرارات القائمة لمجلس الأمن الدولي قبل كل شيء".

وتابع: "ندعو الطرفين إلى ضبط النفس. نحن قلقون إزاء تنامي عدد الضحايا في صفوف المدنيين وعمليات القصف العشوائية يروح ضحيتها مدنيون".

ومنذ الإثنين، تتبادل قوات الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ضربات صاروخية، أسفرت حتى الآن عن سقوط عشرات الإسرائيليين بين قتيل وجريح، إضافة إلى إعلان الفلسطينيين عن مقتل 43 من سكان القطاع، بينهم 13 طفلا، وإصابة 300 بجروح.