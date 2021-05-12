قبل ديانا.. الأمير تشارلز تقدم للزواج من امرأة أخرى لكنها رفضته

نعرف جميعا قصة الأمير تشارلز والأميرة ديانا، وتتبعنا قصة حبهما، وجميع التقلبات حتى النهاية.

وبعد ذلك، شاهدنا أمير ويلز يتزوج حبيبته منذ فترة طويلة، كاميلا باركر بولز، بحسب صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

لكن يقال إن تشارلز تقدم ذات مرة لطلب يد سيدة أخرى، هي أماندا كناتشبول، قبل ديانا وكاميلا.

لكن لم تسر الأمور وفقًا للخطة؛ إذ لم تكن مهتمة به بتلك الطريقة، بحسب المسلسل الوثائقي "عائلة وندسور الملكية" أو "The Royal House of Windsor"، الذي زعم فيه أن "الجد الفخري" لتشارلز، لود مونتباتن، حاول التوفيق بين الأمير وحفيدته أماندا.





وبالرغم من أنها ابنة عم بعيدة عنه، كانت أماندا تعتبر "المرشحة المثالية" لتشارلز.

وأوضح معلق العرض الوثائقي أنه على مدار سنوات، كان مونتباتن يجهز أماندا كملكة بالمستقبل.

وبدا وكأن الحب يزدهر بين الاثنين، مع تحدث العرض الوثائقي عن كيف اصطحب تشارلز أماندا على متن يخت ملكي من أجل رحلة في البحر الكاريبي.





وكان هذا في عام 1977، ويعتقد أنه خلال تلك العطلة تقدم لطلب يدها، إذ قال الراوي في المسلسل: "اتجه تشارلز إليها وقال: هل تصبحين زوجتي؟"، لكنها قالت: "لا".

لكن الراوي قال إنهما كانوا يقضيان كثير من الوقت معًا، وأن العلاقة بينهما كانت مقربة، لكن كما الأخ وشقيقته.

لكن بعد فترة ليست بالطويلة على ذلك، بدأ تشارلز التودد لليدي ديانا سبنسر، وكما نعرف جميعا، عندما طلب منها الزواج، قالت: "أجل".

وتزوج الاثنان عام 1981 وتطلقا عام 1996. ثم بعد ذلك، تزوج تشارلز من كاميلا، دوقة كورنوال عام 2005.

وتزوجت أماندا من الروائي تشارلز فينسينت إلينجورث، وأنجبا 3 أطفال.

واليوم، تعرف بالليدي إلينجورث، وقد قدمت مساهمات رائعة بالعمل المجتمعي في بريطانيا.