واشنطن تبحث مع مصر ودول أخرى خفض التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي

أكد البيت الأبيض، الأربعاء، إجراء مباحثات مع مسؤولين من مصر ودول أخرى في المنطقة بهدف خفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال مسؤول أمريكي، في تصريحات صحفية، إن "مصر لديها مصلحة كالولايات المتحدة تماما في الدعوة لوقف التصعيد".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء إسرائيل إلى بذل "كل ما بوسعها لتجنب سقوط ضحايا مدنيين".

وقال بلينكن: "أعتقد أن إسرائيل لديها واجب إضافي هو محاولة القيام بكل ما بوسعها لتجنب سقوط ضحايا مدنيين، حتى لو كان لديها حق الدفاع عن شعبها"، مشيراً إلى أن صور الأطفال الفلسطينيين القتلى "مؤلمة".

ولفت بلينكن، إلى أن "الولايات المتحدة سترسل دبلوماسيا رفيعا للشرق الأوسط لحث الإسرائيليين والفلسطينيين على تهدئة العنف "المروع".

وتابع: "طلبت من نائب مساعد وزير الخارجية ( للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية) هادي عمرو أن يتوجه إلى المنطقة فورا للقاء الإسرائيليين والفلسطينيين.. سيحث، نيابة عني وعن الرئيس (جو) بايدن، على وقف التصعيد".

وقالت إسرائيل إنها قتلت 16 عضوا في الجناح العسكري لحركة (حماس) في ضربة جوية على قطاع غزة، الأربعاء، في حين أمطر مسلحون فلسطينيون إسرائيل بالصواريخ مما زاد القلق الدولي من اتساع نطاق أعنف قتال بين الجانبين منذ سنوات.