صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات قريبة من غزة

دوت صافرات الإنذار في مستوطنات ومدن إسرائيلية قريبة من قطاع غزة، للمرة الثانية خلال ساعات قليلة.
ودوت صافرات الإنذار في العديد من المدن والبلدات الإسرائيلية القريبة من القطاع وخاصة في مدينة عسقلان.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية "أمرت قيادة الجبهة الداخلية سكان عسقلان بدخول الملاجئ والمنشآت المحصنة فورا والبقاء فيها حتى إشعار آخر".
وفي وقت سابق مساء اليوم، دوت صافرات الإنذار أيضا في وسط إسرائيل، في أعقاب إطلاق صواريخ من قطاع غزة.
وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في وقت سابق اليوم، أنها أطلقت 130 صاروخا في اتجاه إسرائيل، ردا على تدمير برج الشروق المكون من أربعة عشر طابقا في غزة.
وقالت القسام في بيان إنها "قصفت (مدن) عسقلان ونتيفوت وسديروت بـ130 صاروخاً رداً على قصف برج الشروق، وكردٍ أولي على اغتيال ثلة من قادة القسام".
وكانت الحركة أعلنت في وقت سابق مقتل عدد من قادتها في غارة جوية على موقعها في غزة.
وتواصل التصعيد العسكري بين حركة حماس وإسرائيل بضربات إسرائيلية جديدة استهدفت غزة بعد إطلاق أكثر من ألف صاروخ من القطاع.
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