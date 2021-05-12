تونس.. الإخوان تضرب بإجراءات "كورونا" عرض الحائط

في خرق فاضح جديد للبروتوكولات الصحية المشددة في تونس، اجتمع آلاف الإخوان من حركة النهضة في جنازة نائب توفي بسبب كورونا.
صور الجنازة التي تداولها التونسيون أثارت ضجة كبرى على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا وأنها تضرب بإجراءات مواجهة كورونا عرض الحائط.
تونس التي تعيش حجرا صحيا شاملا منذ يوم 9 مايو الجاري، ما تسبب في تتضرر أغلب القطاعات الاقتصادية، صُدم مواطنوها باستخفاف رئيس برلمانها زعيم الإخوان راشد الغنوشي وبطانته ومنتسبي حركته، بإجراءات الحجر المشددة.
وأكد نشطاء تونسيون على صفحات التواصل الاجتماعي أن النهضة أثبتت مرة أخرى أنها مجموعة منعزلة عن الشعب التونسي، لا تراعي لهم قدرا ولا تحترمهم.
التونسيون الغاضبون علقوا على الصور ووصفوها بالـ"مخزية"، وأكدوا أن المسؤولين عن وضع القانون وتطبيقه في تونس هم أول من يخرقه ويتجاهله.
كذلك كتب نشطاء: "سياسة النهضة لا تحترم القانون ولا الدولة" و"انظروا الفرق بين صورتين، الأولى لجنازة تونسي مات بكورونا والثانية لجنازة نائب من النهضة."
كذلك تداولت صفحات تونسية صور مقارنة بين دفن تونسيين توفوا بكورونا وجنازة النائب الإخواني لإظهار الفرق بين الوضعين، وأرفقوها بعبارات حانقة من قبيل: "حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم".
يشار إلى أن النهضة أول من خرق قرارات الحجر الصحي في تونس، إذ نفذت اجتماعاتها في الشارع ونظمت مظاهرات حشدت لها في شارع الحبيب بورقيبة منذ شهرين، رغم الوضع الصحي الخطير في البلاد.
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