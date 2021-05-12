توافق مصري ألماني على ضرورة وقف التصعيد بالقدس

توافقت ألمانيا ومصر، مساء الأربعاء، على وضع نهاية للعنف في الشرق الأوسط والعمل على نزع فتيل الموقف.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، ونظيره المصري، سامح شكري، مساء الأربعاء.

وقالت الخارجية الألمانية في تغريدة على موقع "تويتر"، تابعتها "دوت الخليج الإخبارية"، إنه : "أجرى الوزير هايكو ماس محادثة هاتفية مع نظيره المصري سامح شكري".

ووفق الخارجية الألمانية، فإن الطرفان اتفقا على على العمل على وضع نهاية للعنف واستخدام كل قنوات الاتصال لنزع فتيل الموقف في الشرق الأوسط.

وتواصل التصعيد العسكري بين حركة حماس وإسرائيل بضربات إسرائيلية جديدة استهدفت غزة بعد إطلاق أكثر من ألف صاروخ من القطاع.