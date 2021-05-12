توافقت ألمانيا ومصر، مساء الأربعاء، على وضع نهاية للعنف في الشرق الأوسط والعمل على نزع فتيل الموقف.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، ونظيره المصري، سامح شكري، مساء الأربعاء.
وقالت الخارجية الألمانية في تغريدة على موقع "تويتر"، تابعتها "دوت الخليج الإخبارية"، إنه : "أجرى الوزير هايكو ماس محادثة هاتفية مع نظيره المصري سامح شكري".
ووفق الخارجية الألمانية، فإن الطرفان اتفقا على على العمل على وضع نهاية للعنف واستخدام كل قنوات الاتصال لنزع فتيل الموقف في الشرق الأوسط.
وتواصل التصعيد العسكري بين حركة حماس وإسرائيل بضربات إسرائيلية جديدة استهدفت غزة بعد إطلاق أكثر من ألف صاروخ من القطاع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توافق مصري ألماني على ضرورة وقف التصعيد بالقدس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.