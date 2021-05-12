لإنهاء التصعيد بالقدس.. موسكو تدعو لاجتماع عاجل لـ"الرباعية الدولية"

دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الأربعاء، إلى عقد اجتماع عاجل للجنة الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في موسكو، إنّ "المهمة الأكثر إلحاحا تتمثّل في عقد اجتماع للّجنة الرباعية للوسطاء الدوليين، روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي".

وأضاف لافروف: "نعوّل على الأمين العام للأمم المتحدة كمنسق للرباعية لمحاولة تنظيم مثل هذا الاجتماع في أقرب وقت ممكن".

من جانبه، جدد أنطونيو جوتيريش دعوته لإسرائيل والفلسطينيين إلى "وقف التصعيد" من أجل "حماية أرواح المدنيين الذين يموتون في هذه الظروف غير المقبولة على الإطلاق"، بحسب تصريحات ترجمت إلى الروسية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا الأربعاء، إلى خفض التصعيد خلال محادثة مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان.

ويتواصل التصعيد العسكري بين حركة حماس وإسرائيل بضربات إسرائيلية جديدة استهدفت غزة بعد إطلاق أكثر من ألف صاروخ من القطاع.