هل يصمد ثراء بيل جيتس بعد الطلاق؟.. 7 حقائق صادمة

مع تنامي بورصة التكهنات بشأن ثروة بيل جيتس، بعد انفصاله عن زوجته وحصولها على جزء من تلك الثروة.. فهل تتغير الحقائق عن ثروته؟

وبحسب التقديرات المعلنة فإن ثروة بيل جيتس قبل الانفصال عن زوجته، تتراوح بين 126.5 مليار دولار "تقدير فوربس"، و 146 مليار دولار "تقدير بلومبرج".

وأعلن الملياردير الأمريكي، بيل جيتس وزوجته مليندا في بيان مشترك، الأسبوع الماضي، إنهما اتخذا قرارا بإنهاء زواجهما بعد 27 عاما من الزواج.

هذا الإعلان أثار بعض التساؤلات حول ثروة بيل جيتس بعد الانفصال، خاصة وإن التكهنات تشير إلى حصول ميليندا جيتس على حوالى 60 مليار دولار من تسوية الطلاق، وفق تصريحات مصادر أمريكية، لشبكة سي إن إن.

مقارنات صادمة

وفقًا لمؤشر بلومبرج للميارديرات، فإن بيل جيتس هو رابع أغنى شخص في العالم، بقيمة 146 مليار دولار، بحسب صحيفة الإندبندنت.

ونشرت تقديرات كثيرة مؤخرا لتوضيح حجم ثروة بيل جيتس قبل قرار انفصاله عن زوجته.. فهل تظل هذه المقارنات كما هي بعد حصول ميليندا جيتس على ما يقارب نصف ثروته؟

1- 400 عام إنفاق ثروته

من المعروف عن بيل جيتس أنه يعيش أسلوب حياة مقتصد نسبيًا مقارنةً بزملائه الأثرياء، وبالتالي فإنه سيحتاج أكثر من 400 عام لإنفاق ثروته لو صرف مليون دولار في اليوم.



2- 4630 دولارا في الثانية

يجني بيل جيتس نحو 4630 دولارا في الثانية، بحسب موقع بيزنس إنسايدر الأمريكي، الذي قام بحساب مقدار ما يجنيه بيل جيتس في الثانية الواحدة من خلال فحص ثروته التي زادت العام الماضي من 105 مليار دولار إلى 146 مليار دولارـ

3- ثروته تفوق الناتج المحلي الإجمالي لـ3 دول

وفقًا لبيانات البنك الدولي، يبلغ الناتج المحلي الإجمالي في إستونيا 31.4 مليار دولار، وبوليفيا 40.8 مليار دولار، ولوكسمبورج حوالي 71 مليار دولار، ما يعني أن ثروة جيتس أكبر من الناتج المحلي الإجمالي للدول الثلاث مجتمعة.



4- 15 دولارًا نصيب كل شخص على الكوكب

يمكن لبيل جيتس أن يمنح كل شخص على ظهر الكوكب 15 دولارا، وم ذلك فلن تنتهي ثروته، إذ سيتبقى لديه 28 مليار دولار.

5- ماذا عن ثروة العائلة الملكية البريطانية؟

88 مليار دولار هي تقريبا قيمة ثروة العائلة الملكية البريطاني، ما يعني أن بيل جيتس أغنى بنسبة 66% من ثروة العائلة الملكية البريطانية.

6- نحو ثلث ثروته للأعمال الخيرية

تبلغ نسبة ما تبرع به بيل جيتس من صافي ثروته للأعمال الخيرية على مر السنين نحو 27% ، في عام 2017، على سبيل المثال، استثمر 50 مليون دولار في أبحاث مرض الزهايمر ومنح لاحقا 30 مليون دولار أخرى لصندوق "مشروع خيري" يسمى Diagnostics Accelerator، والذي يهدف إلى تشخيص مرض الزهايمر في وقت مبكر.



7- 80 ألف دولار قيمة الشاشات خارج منزله

توجد حول منزل بيل جيتس شاشات كمبيوتر تبلغ قيمتها 80 ألف دولار تقريبًا.