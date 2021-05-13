مصر تطالب إسرائيل بوقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية

طالب وزير الخارجية المصري، سامح شكري، نظيره الإسرائيلي، جابي اشكنازي، بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

وقال بيان للخارجية المصرية تلقت "دوت الخليج الإخبارية" نسخة منه: "أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً بنظيره الإسرائيلي، أكد خلاله على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية".

وتابع البيان أن شكري أكد "أهمية العمل على تجنيب شعوب المنطقة المزيد من التصعيد واللجوء إلى الوسائل العسكرية".

كما أكد شكري حرص مصر على استقرار المنطقة على أساس تسوية القضايا بالوسائل الدبلوماسية وعبر المفاوضات، لافتا إلى ضرورة إطلاق مفاوضات السلام بأسرع ما يمكن ودون انتظار.

وفي بيان منفصل، قالت الخارجية المصرية "تلقىَ وزير الخارجية اتصاليّن من وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس والممثل الأعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل".

ووفق البيان، فإن شكري تناول مع المسؤولين الأوروبيين "تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية نتيجة المواجهات في القدس ومع قطاع غزة؛ كما طرح الإجراءات والاتصالات العاجلة الكفيلة بوقف المواجهة والاعتداء على المدنيين والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني".

وذكر البيان "شدّد شكري خلال الاتصاليّن على أن ما يجري يؤكد على ضرورة استئناف جهود السلام بما يحمل أفقاً حقيقياً للتوصُل إلى إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية".

وتابع "يكثف وزير الخارجية خلال الساعات القادمة الاتصالات بنظرائه في الدول المعنية والمؤثرة في منطقة الشرق الأوسط لإنهاء التأزُم الحالي والعمل للمضي نحو تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي يعتبر صراعاً مركزياً يُعد من أهم عوامل عدم الاستقرار في المنطقة".

ويتواصل التصعيد العسكري بين حركة حماس وإسرائيل بضربات إسرائيلية جديدة استهدفت غزة بعد إطلاق أكثر من ألف صاروخ من القطاع.