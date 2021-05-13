أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأربعاء، إدانة المملكة بشدة للإجراءات الإسرائيلية في القدس وما تقوم به إسرائيل من أعمال عنف في محيط المسجد الأقصى.
وأكد الملك سلمان وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة.
وتلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً، اليوم الأربعاء، من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، هنأ فيه خادم الحرمين الشريفين بحلول عيد الفطر المبارك.
وعبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره رئيس الوزراء الباكستاني، متمنيا أن يعيد هذه المناسبة على الأمة الإسلامية بالخير والبركات.
وتم خلال الاتصال بحث العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين واستعراض مستجدات الأحداث وعلى رأسها الاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس.
وفي هذا الصدد، بحسيب وكالة الأنباء السعودية، فإن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أعرب عن إدانة المملكة بشدة للإجراءات الإسرائيلية في القدس وما تقوم به إسرائيل من أعمال عنف في محيط المسجد الأقصى.
كما أكد العاهل السعودي وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية تدين إجراءات إسرائيل بالقدس والأقصى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.