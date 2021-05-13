ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي. أمرت هيئة ألمانية لحماية البيانات، شركة فيسبوك بتعليق استخدام بيانات تزودها بها خدمتها للمراسلة واتساب. في عالم تحكمه المنافسة الرقمية على عدد المشاهدات والمؤثرين فقط، اندلعت حرب المشاهدات الكبرى بين يوتيوب وتيك توك وسناب شات. أعلنت شركة جوجل، اليوم الأربعاء، عن إطلاق لوحة المفاتيح Gboard الجديدة للساعات الذكية المزودة بنظام التشغيل Wear OS. يمكن شراء شاشة حاسوب جديدة مناسبة عبر بعض المعايير المهمة مثل نوع اللوحة ومنافذ التوصيل وكثافة البيكسلات. بهدف تلبية متطلبات عشاق الألعاب، أعلنت شركة فيوسونيك الأمريكية إطلاق 5 شاشات جديدة من سلسلة VX18. اشتكى عدد من حاملي هواتف آيفون "iPhone 11" و"iPhone 12" من بطء الأداء، إثر تثبيت إصدار جديد من نظام التشغيل "iOS". تطلق شركة "شاومي" الصينية الخميس، سماعات بلوتوث تنافس بها نظيرتها الأمريكية "أبل".



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز "دوت الخليج الإخبارية" للتكنولوجيا.. قيود فيسبوك وحرب مشاهدات وسماعة شاومي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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