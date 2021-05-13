سفيرة أمريكا لمجلس الأمن: الحوثي يهدر فرص السلام باليمن

قالت السفيرة الأمريكية في مجلس الأمن، الأربعاء، إن مليشيا الحوثي أهدرت فرصة للسلام عقب رفضهم لقاء المبعوث الأممي إلى اليمن.

وحثت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا جرينفيلد، في تصريحات صحفية، مليشيا الحوثي على الكف عن عرقلة طريق السلام والالتزام بوقف شامل لإطلاق النار.

وأكدت الدبلوماسية الأمريكية المخضرمة أن حكومتي السعودية واليمن مستعدتان لإنهاء الحرب في اليمن بينما رفض الحوثيون مقابلة مبعوث الأمم المتحدة وعرقلوا طريق السلام.

وأشارت ‏جرينفيلد إلى إهدار الحوثيين فرصة لإحراز تقدم في العملية السلمية باليمن، موضحا أنهم لازالوا يعرقلون جهود الأمم المتحدة أيضا في صيانة الناقلة صافر.

وذكر السفيرة الأمريكية عن استعدادات تجري بشأن اجتماع دولي وإقليمي قريبا لإنهاء الحرب في اليمن.

ةفي الصدد، اتهمت الحكومة البريطانية مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا بعرقلة عملية السلام باليمن والاستمرار في تجنيد الأطفال للقتال في الجبهات.

وقالت الحكومة البريطانية على لسان وزير خارجيتها دومينيك راب في تصريحات صحفية، إنه "ما زلنا نشهد قصصًا مروعة عن أطفال يمنيين يُجبرون على القتال ونساء يتم اختطافهم في الأراضي الحوثية".

ودعت المملكة المتحدة مليشيا الحوثي للقاء المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث وإنهاء هجوم مأرب وعدم عرقلة عملية السلام بالبلد الفقير.

وتوالت الإدانات الدولية التي تحمل مليشيا الحوثي مسؤولية تعطيل سلام اليمن وذلك عقب جلسة لمجلس الأمن بشأن البلاد أبلغ خلالها المبعوث الأممي لليمن بعدم التوصل لاتفاق سلمي إثر تعنت الانقلابيون واستمرارهم في الهجوم على مأرب.

وشدد جريفيث لدى تقديم إحاطة إلى ‎مجلس الأمن حول الوضع في ‎اليمن على خطورة الوضع في ‎مأرب، قائلا إنه "لا يزال النازحون يعيشون في خوف على حياتهم وأدى هجوم الحوثي لتعطيل جهود السلام بشكل مستمر".

وجدد جريفيث دعوته للحوثيين إلى وقف هجومهم على ‎مأرب فورا، وحذرهم من تفاقمت المخاطر التي تهدّد استقرار اليمن وتماسكه الاجتماعي، مشيرا إلى أن خيار الموافقة على الاقتراح الأممي لازال ممكنا و مطروحا على الطاولة.