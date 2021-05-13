"التهدئة".. محور أول اتصال هاتفي بين بلينكن وعباس

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء، ملف تهدئة التصعيد في الأراضى الفلسطينية.

جاء ذلك في أول اتصال هاتفي جمع بلينكن وعباس منذ تولي إدارة جو بايدن الحكم في الولايات المتحدة في 20 يناير/ كانون الثاني 2021.

وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان تلقته "دوت الخليج الإخبارية": "تلقى الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تناول آخر التطورات والأحداث في القدس وغزة والضفة الغربية".

وتابع البيان: "أكد وزير الخارجية الأمريكي على أهمية التوصل للتهدئة ووقف العنف"، مشيرًا إلى أن "الولايات المتحدة تبذل جهوداً من كل الأطراف المعنية للوصول للتهدئة".

ومن جانبه أكد عباس، أهمية "وقف الاعتداءات الإسرائيلية على شعبنا الفلسطيني في كل مكان، ووضع حد لاعتداءات المستوطنين والإجراءات الإسرائيلية العدوانية ضد شعبنا الفلسطيني".

ومضى البيان قائلا: "أكد الرئيس عباس أهمية خلق أفق سياسي للوصول إلى حل سياسي مبني على أساس الشرعية الدولية يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله".

وجاءت المحادثة الهاتفية عشية وصول نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي هادي عمرو إلى إسرائيل وفلسطين لدفع جهود التهدئة.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت اليوم إجراء اتصالات مستمرة مع الإمارات والسعودية ومصر لبحث سبل التهدئة في الأراضي الفلسطينية.

ويتواصل التصعيد العسكري بين حركة حماس وإسرائيل بضربات إسرائيلية جديدة استهدفت غزة بعد إطلاق أكثر من ألف صاروخ من القطاع.