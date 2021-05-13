أسعار الذهب في مصر.. تعرف على توقعات عيد الفطر

مع استقبال أول أيام عيد الفطر، يقبل المصريون على شراء الذهب بمناسبة الأفراح.. فكيف تستجيب الأسعار مع نشاط متوقع بالأسواق؟

بالرغم من تراجع أسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات الأربعاء، بضغوط هبوط سعر الأوقية عالميا، إلا أن توقعات الخبراء لازالت متفائلة، مؤكدين أن الأسعار في السوق المحلي ستنتعش خلال احتفالات عيد الفطر وخاصة مع توقعات بأن تصل الأوقية عالميا إلى 1850 دولارا.

وعالميا، هبطت أسعار الذهب حوالي 1%، أمس الأربعاء، متراجعة عن خمس جلسات متتالية من المكاسب، بعد أن عززت قفزة في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في أبريل/نيسان الماضي الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يقلص شهية المستثمرين للمعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

ومحليا، تختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق وعيارات الذهب، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام ذهب في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيها.

وبحسب مواقع محلية، يتوقع الخبراء انتعاش سوق الذهب خلال المدي القصير، بدعم تراجع التضخم الأساسي إلى 3.3% على أساس سنوي في أبريل/نيسان الماضي، من 3.7% في مارس/آذار السابق له.



وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 ختام تعاملات الأربعاء، إلى 899.5 جنيه، كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا مسجلا 787 جنيها، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 674.5 جنيه.



سعر الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي، تراجع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 524.75 جنيه، وهبط جرام الذهب عيار 12 إلى 449.75 جنيه.

وتراجع سعر الأوقية (الأونصة) إلى 1815 دولارا، كما انخفض سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21) للبيع مسجلا 6296 جنيها.

هبوط عالمي

عالميا، هبطت أسعار الذهب حوالي 1% ختام تعاملات الأربعاء، متراجعة عن خمس جلسات متتالية من المكاسب.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 1819.30 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، منخفضا 0.94%.

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.8% إلى 1820.90 دولار للأوقية.

وقفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بعد بيانات التضخم القوية.

ورغم أن الذهب يعتبر أداة للتحطوط في مواجهة ارتفاع التضخم الذي قد يعقب إجراءات تحفيزية، إلا أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة أثر على المعدن الأصفر الذي سجل خسائر بأكثر من 4% منذ بداية العام.

وكان السعر العالمي للمعدن الأصفر، يسجل 1768 دولار للأونصة ثم بدأ الارتفاع من يوم الاثنين 3 مايو 2021 لمستويات 1775 دولار، ثم ظل الذهب العالمي يتحرك في نطاق القناة السعرية بين 1777 دولار إلى 1790 دولار.

ومنذ يوم الخميس الماضي، بدأت الأسعار في التحرك نحو الصعود لمستويات 1796 دولار، ثم كسرت الأونصة حاجز الـ1800 دولار وهو حاجز المقاومة، وذلك على خلفية انخفاض عائد السندات الأمريكية وكذلك الدولار.

وأمس الأربعاء، صعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة، 0.6% وهو ما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

