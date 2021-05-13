"صواريخ غزة".. تحويل حركة الطيران بإسرائيل

أعلنت إسرائيل، فجر الخميس، تحويل مسار الرحلات القادمة لمطار بن جوريون، إلى مطار آخر في الجنوب، بعد تكثيف إطلاق الصواريخ من غزة.

وفي وقت سابق مساء اليوم، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة "حماس"، أطلقت 1500 صاروخ على إسرائيل في 3 أيام.

ونقلت وكالة رويترز عن موقع لتتبع حركة الطيران أن إسرائيل حولت الرحلات القادمة لمطار بن جوريون، إلى مطار رامون في جنوبها.

فيما ذكر آفي شارف، المحرر في صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، أن إسرائيل حولت مسار رحلة قادمة من مطار بن جوريون الأربعاء إلى مطار آخر جنوبي البلاد مصمم ليكون بديلا في زمن الحرب لمطارها الدولي الرئيسي الواقع خارج تل أبيب.

وكتب شارف على "تويتر" أن "رحلة طيران شركة العال الإسرائيلية رقم 332 في طريقها للهبوط في مطار رامون بالقرب من إيلات".

وتشير بيانات على الإنترنت إلى أن الرحلة قادمة من بروكسل.

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، علقت إسرائيل، حركة القطارات بين مدينتي تل أبيب واللد على خلفية مصادمات بين فلسطينيين وإسرائيليين.

ويتواصل التصعيد العسكري بين حركة "حماس" وإسرائيل بضربات إسرائيلية جديدة استهدفت غزة بعد إطلاق أكثر من ألف صاروخ من القطاع.