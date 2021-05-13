تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 13 مايو 2021

واصل متوسط سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، الاستقرار اليوم الخميس 13 مايو 2021، في شركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" في 23 بنكا، سجل متوسط سعر الريال، نحو 4.12 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

والبنوك العاملة في مصر، عطلة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك، لمدة 5 أيام، تنتهي الأحد المقبل.

وبلغ متوسط سعر الريال لدى البنك المركزي المصري، نحو 4.16 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي

وسجل الريال أعلى سعر للشراء عند نحو 4.17 جنيه في بنكي، عودة، والمشرق.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند نحو 4.23 جنيه في بنك البركة.

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 4.158 جنيه للشراء، و 4.188 جنيه للبيع.

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي طفيفا إلى 40.343 مليار دولار في أبريل/نيسان الماضي، مقابل 40.337 مليار دولار في مارس/آذار الماضي.

وذكر البنك المركزي المصري، أن صافي الاحتياطات الدولية سجل زيادة خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي مقدارها 6 ملايين دولار، مقارنة بمعدله في نهاية مارس/ آذار السابق عليه.

وبدأت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي مسيرة صعود منذ يونيو/حزيران الماضي، بعد أن تراجعت منذ مارس/آذار حتى مايو/أيار من مستوى مرتفع عند 45 مليار دولار، في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عند نحو 15.62 جنيه للشراء، و 15.72 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 19.01 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.

وبقي متوسط سعر الجنيه الإسترليني لدى البنك المركزي المصري، عند مستوى 22.10 جنيه للشراء، و22.25 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

وسجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، نحو 4.25 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع.

فيما استقر متوسط سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي، عند نحو 51.93 جنيه للشراء، و 52.28 جنيه للبيع.