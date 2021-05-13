سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 13 مايو 2021.. صدمة العيد

ارتفع متوسط سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الخميس 13 مايو/أيار 2021، في السوق السوداء، بنحو 100 ليرة.

وزاد سعر العملة الأمريكية، في السوق الموازية غير الرسمية "السوداء"، اليوم الخميس، إلى نحو 12650 ليرة للشراء، و 12725 ليرة للبيع، مقابل نحو 12550 ليرة للشراء، و 12625 ليرة للبيع، أمس، حسب وسائل إعلام محلية.

اشتعال سوق الوقود

قفزت أسعار الوقود في لبنان، الأربعاء، على نحو كبير مع سريان شائعات برفع الدعم الحكومي عن المواد الاستهلاكية والغذائية مع صعود الدولار.

ودخلت أزمة نقص المحروقات على خط الأزمات المتفاقمة التي يعيشها الشعب اللبناني، نتيجة لخطة حكومية لم يحدد بعد موعد تنفيذها لرفع الدعم عن المواد الاستهلاكية والغذائية.

واستقر سعر صرف الدولار منذ أيام فوق 12500 ليرة بعدما وصل في وقت سابق لـ15 ألفا.

وعكست مشاهد الزحمة، وطوابير السيارات أمام محطات الوقود هذا الأمر على وقع شائعات تشير إلى أن سعر صفيحة البنزين (20 لتر) الذي يبلغ اليوم حوالي 40 ألف ليرة سيتجاوز 110 آلاف ليرة.

وهذه الزحمة المستمرة منذ 3 أيام وأدت إلى تدخل عناصر القوى الأمنية لتنظيمها، تظهر جليا في مختلف المناطق اللبنانية حيث رفض العديد من أصحاب المحطات تزويد السيارات بالبنزين باستثناء عدد قليل ما أدى إلى اصطفاف السيارات أمامها في طوابير طويلة.

البنوك وشركات الصرافة

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و 3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

البنك المركزي

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

تفاقم الأزمة المالية

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومالية حادة نتيجة الهدر والفساد في مؤسسات الدولة طوال السنوات الماضية، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر لنحو أكثر من 50%.

وفقدت الليرة اللبنانية نحو 90%، من قيمتها، منذ بدء الأزمة المالية في أواخر عام 2019، واستمرار تعثر تشكيل الحكومة، رغم مرور 5 أشهر على تكليف سعد الحريري لتأليفها.

والقطاع المصرفي في قلب أزمة لبنان المالية التي اندلعت في أواخر 2019، إذ حالت البنوك إلى حد كبير بين العملاء، وودائعهم الدولارية، وأوقفت التحويلات إلى الخارج منذ ذلك الحين مع تنامي شح الدولار، مما فجر أزمة ثقة بين العملاء والبنوك.