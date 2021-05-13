سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 13 مايو 2021

واصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري، الاستقرار، اليوم الخميس، 13 مايو 2021، في تعاملات شركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.

والبنوك العاملة في مصر، عطلة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك، لمدة 5 أيام، تنتهي الأحد المقبل.

واستقر متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عند نحو 15.62 جنيه للشراء، و 15.72 جنيه للبيع.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 29 بنكا بلغ متوسط سعر الدولار 15.62 جنيه للشراء، و 15.72 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وسجل أعلى سعر للدولار عند 15.65 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، في البنك الأهلي الكويتي.

وهيمن سعر الدولار عند 15.63 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع، في 14 بنكا، منها مصرف أبوظبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني، وكريدي أجريكول، وعودة، والبركة، والأهلي المتحد، والمشرق، ، والمصري لتنمية الصادرات.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر( أكبر بنكين حكوميين)، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

انتعاش أسهم الشركات البحرية

وقفزت أسهم شركة بوسكاليس الهولندية للخدمات البحرية، الأربعاء، بعد يوم من كشف قناة السويس عن مشروع لتوسيع الجزء الجنوبي من الممر المائي.

وارتفعت أسهم بوسكاليس بنحو 6% بحلول الساعة 11:42 بتوقيت جرينتش.

وتعتزم هيئة قناة السويس توسيع وتعميق الجزء الجنوبي الذي علقت فيه سفينة حاويات وعطلت المرور في القناة نحو ست أيام، وهو ما أدى إلى اضطراب سلاسل الإمداد العالمية.

وتتضمن خطة هيئة القناة، توسيع مسافة 30 كيلومترا من القناة تمتد من مدينة السويس حتى البحيرة المرة الكبرى بمقدار 40 مترا شرقا.

كما تعتزم الهيئة تعميق الممر المائي ليصل الغاطس إلى 72 قدما بدلا من 66 قدما.

أسعار اليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عند نحو 19.01 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 22.10 جنيه للشراء، و22.25 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وواصل متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، الاستقرار اليوم الخميس، عند نحو 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

وبقي متوسط سعر الدرهم الإماراتي لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي، ثابتا عند نحو 51.93 جنيه للشراء، و 52.28 جنيه للبيع.