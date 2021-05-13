بيتكوين تنجو من انقلاب إيلون ماسك.. الذهب الإلكتروني لا يصدأ

عاودت عملة بيتكوين الارتفاع عن مستوى 50 ألف دولار في التعاملات الآسيوية الخميس، لتعوض بعضا من خسارة 17% تكبدتها أمس الأربعاء.

وجاء نزيف خسائر بيتكوين في أعقاب قول إيلون ماسك عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر إن شركة تسلا ستوقف قبول الدفع بالعملة المشفرة مقابل سياراتها.



وقال ماسك في تغريدة على تويتر إن الشركة قلقة بشأن الاستخدام المتزايد بسرعة للوقود الأحفوري لتعدين بيتكوين والمعاملات، وخاصة الفحم.

وكتب ماسك: "العملة المشفرة فكرة جيدة على العديد من المستويات ونعتقد أن لها مستقبلا واعدا، ولكن هذا لا يمكن أن يأتي بتكلفة كبيرة على البيئة".

وقال ماسك إن تسلا تخطط أيضا لوقف تداول بيتكوين طالما لم يكن هناك تحسن في استخدامها للطاقة.

وهبط سعر أكبر العملات المشفرة في العالم من نحو 54 ألفا و819 دولارا إلى 45 ألفا و700 دولار، وهو أدنى مستوياتها منذ أول مارس/آذار، بعد مرور أقل من ساعتين على التغريدة بعد الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.

وتسبب توقف تسلا عن التعامل بعملة بيتكوين في محو 365 مليار دولار من سوق العملات المشفرة.

وعوضت بيتكوين نصف تلك الخسائر تقريبا في التعاملات الآسيوية المبكرة، وكانت في أحدث تعاملات عند 51 ألفا و99 دولارا.

واتخذت إيثريوم، وهي ثاني أكبر العملات المشفرة في العالم، المسار ذاته، إذ تراجعت 14% لتلامس مستوى منخفضا عند 3550 دولارا قبل أن تعاود الزيادة عن مستوى 4 آلاف دولار.

تسلا وبيتكوين

أثنى الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إيلون ماسك، في فبراير/شباط الماضي، على العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين"، قائلا إن امتلاكها أفضل قليلا من حيازة النقد التقليدي، لكن هذا الفارق الطفيف يجعلها أصلا أفضل لحيازته.

وقال ماسك في تغريدة: "حين يكون للعملة الإلزامية سعر فائدة حقيقي سلبي، فإن الأحمق فقط هو الذي لن يتطلع لمكان آخر"، مضيفا "بيتكوين تقريبا.. مثل المال الإلزامي. الكلمة الأساسية هنا تقريبا".

وكانت تسلا بدأت في قبول بيتكوين لشراء سياراتها الكهربائية في مارس/آذار.

وكانت الشركة العملاقة في صناعة السيارات الكهربائية قد أعلنت في وقت سابق عن شراء ما قيمته 1.5 مليار دولار من بيتكوين، مما أعطى أقدم العملات المشفرة وأكثرها شعبية دفعة كبيرة للارتفاع صوب ذروة قياسية، فوق 56 ألف دولار.

وفي الربع المالي الأخير، كسبت تسلا ما يقرب من 100 مليون دولار من مبيعات بيتكوين.

وارتفع سهم شركة تسلا للسيارات الكهربائية وفق مؤشر ناسداك الأمريكي إلى 662.16 دولار، وسجل رأس المال السوقي للشركة 635.58 مليار دولار.