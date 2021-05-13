نتنياهو يتوعد غزة بهذا العدد من الأهداف

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، غزة باستهداف أكثر من ألف هدف فيها.

وقال نتنياهو، خلال زيارة تفقدية قام بها إلى إحدى بطاريات القبة الحديدية، إن "العمليات الدفاعية التي تنجزها بطاريات القبة الحديدية تمنحنا مجالاً للهجوم".

وأضاف "جيش الدفاع هاجم بالفعل مئات الأهداف، وسنتجاوز الـ 1000 هدف بعد قليل".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه استهداف حتى صباح اليوم، أكثر من 650 هدفًا في مناطق متفرقة بغزة، منذ بدء العملية العسكرية، الإثنين الماضي.

وفي معرض حديثه، تابع نتنياهو قوله: "نحن نواصل ضرب حماس في حين ندافع عن مواطنينا".

ولم يحدد نتنياهو سقفا زمنيا لإنهاء العملية العسكرية التي أطلقت عليها إسرائيل اسم "حارس الأسوار".

لكنه قال "سيستغرق الأمر بعض الوقت..من خلال الحزم الشديد في الدفاع والهجوم، سنحقق غايتنا وهي استعادة الهدوء لدولة إسرائيل".

ومشيدا بأداء منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ، استطرد قائلا :"أتواجد هنا في موقع إحدى بطاريات القبة الحديدية، حيث يؤدي القادة والجنديات والجنود عملاً استثنائيًا في حماية سماء إسرائيل ومواطنيها".

واعتبر أنه "لا يمكن بلوغ نسبة 100% من النجاح، لكنهم يبلغون نسبة قريبة جدًا من هذه النسبة، الأمر الذي نثمنه جميعًا مرتين: مرة واحدة في الدفاع ومرة واحدة في الهجوم".

وفي بيان تلقت "دوت الخليج الإخبارية" نسخة منه، صباح اليوم، ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن غارات سلاح الجو "دمرت خلال العملية العسكرية، بشكل كبير جدًا منظومة تصنيع الأسلحة التابع لحماس والجهاد الإسلامي".

وأوضح المتحدث نفسه أن العملية العسكرية شهدت أيضا "تدمير 3 أبراج كانت تستخدمها حركة حماس".