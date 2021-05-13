مجلس الأمن.. دعوات إسرائيلية وفلسطينية لإدانة الهجمات

دعت إسرائيل، الخميس، مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس لإصدار "إدانة صريحة للهجمات العشوائية" من غزة.

وجاء ذلك في رسالة نشرت الخميس في اليوم التالي لرسالة من الفلسطينيين الأربعاء، تطالب بوقف الهجمات الإسرائيلية.



وكتب جلعاد إردان السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة في رسالته "أدعو المجتمع الدولي إلى إدانة صريحة للهجمات العشوائية التي تشنها جماعات إرهابية في قطاع غزة ضد المدنيين الإسرائيليين والتجمعات السكانية ودعم حق إسرائيل الأساسي في الدفاع عن النفس".

وأضاف "دولة إسرائيل لا تريد التصعيد، ومع ذلك، فإن إسرائيل لديها الحق والواجب في الدفاع عن شعبها وسيادتها وستواصل القيام بذلك بقوة" مؤكدا في ما يتعلّق بالأماكن الدينية في القدس أن "الوضع الراهن لم ولن يتغير".

والأربعاء، كتب السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور في رسالة وجهها إلى كبار مسؤولي المنظمة "يجب على المجتمع الدولي وخصوصا مجلس الأمن التحرك من دون تأخير لمطالبة إسرائيل بوقف هجماتها على السكان المدنيين الفلسطينيين" ووقف "خططها للتهجير القسري والتطهير العرقي لفلسطينيي مدينة" القدس.

وسيعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، وهو الثالث منذ الاثنين، مساء اليوم، وسيكون هذا اللقاء علنيا على عكس الاجتماعين الأولين اللذين عقدا خلف أبواب مغلقة ومن المفترض أن يعقد بمشاركة ممثلين عن إسرائيل والفلسطينيين.

وطالب بعقد الاجتماع الجديد الذي سينظم بشكل مؤتمر عبر الفيديو كل من تونس والنرويج والصين، وهي دول انضمت، وفقا لدبلوماسيين، إلى سبع دول أعضاء في المجلس هي أيرلندا وإستونيا وفرنسا والمملكة المتحدة وسانت فينسنت والغرينادين والإمارات العربية المتحدة والنيجر وفيتنام.

وعارضت الولايات المتحدة خلال الاجتماعين الأولين تبني مجلس الأمن إعلانا مشتركا يدعو إلى وقف الاشتباكات، معتبرة أنه "سيأتي بنتائج عكسية" في هذه المرحلة، حسب مصادر دبلوماسية.