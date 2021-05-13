ألمانيا تحذر من "أيام صعبة" في الشرق الأوسط

حذر وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الخميس، من أيام صعبة في الشرق الأوسط في حال استمرار العنف.

وقال ماس في مقابلة مع صحيفة بيلد الألمانية خلال رحلة عودته من روما: "علينا بكل تأكيد أن نعمل على إيقاف العنف الآن".



وأضاف: "أوضحت هذا في جميع مناقشاتي خلال اليومين الماضيين، بما في ذلك مع الدولتين المجاورتين؛ مصر والأردن".

ومضى قائلا "ألمانيا ملتزمة بالعمل على الوقف الفوري لأعمال العنف.. اذا لم ينجح ذلك، ستأتي أيام صعبة".

وتابع "التصعيد الأخير على الأقل حدث عمداً من قبل حماس بعد إطلاق أكثر من ألف صاروخ على المدن الإسرائيلية"، مضيفا: "ما يقلقني ليس مسألة من المذنب، ولكن حل النزاع.. هذا ما نعمل عليه".

وأوضح "نحن نستخدم جميع قنوات الاتصال للعمل من أجل نزع فتيل الموقف".

وأضاف "وفي النهاية، لن ينهي أي شيء الحلقة القاتلة للعنف المتكرر، سوى حل الدولتين الناجم عن المفاوضات".

وأمس، قالت الخارجية الألمانية في تغريدة على موقع "تويتر"، تابعتها "دوت الخليج الإخبارية": "أجرى الوزير هايكو ماس محادثة هاتفية مع نظيره المصري سامح شكري".

ووفق الخارجية الألمانية، فإن الطرفين اتفقا على على العمل على وضع نهاية للعنف واستخدام كل قنوات الاتصال لنزع فتيل الموقف في الشرق الأوسط.

وتواصل التصعيد العسكري بين حركة حماس وإسرائيل بضربات إسرائيلية جديدة استهدفت غزة بعد إطلاق أكثر من ألف صاروخ من القطاع.