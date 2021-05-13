موجز "دوت الخليج الإخبارية" للتكنولوجيا.. عقاب جوجل وأسرار آيفون

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

أطلقت شركة بلاك فيو الحاسوب اللوحي Tab 9، بنظام التشغيل جوجل أندرويد مع مودم LTE ووظيفة بطاقتي SIM وخيار لوحة المفاتيح.

فرضت الهيئة الإيطالية لشؤون المنافسة غرامة تفوق 100 مليون يورو على جوجل بتهمة استغلال الموقع المهيمن.

أعلنت شبكة أنستقرام أنها ستتيح لمستخدميها اختيار الضمير المنفصل الذي يريدون أن يتم التعريف عنهم من خلاله، بصرف النظر عن جنسهم

رفضت أبل نحو مليون تطبيق تم تقديمها إلى متجر التطبيقات الخاص بها للمرة الأولى في عام 2020.

