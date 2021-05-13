ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.
أطلقت شركة بلاك فيو الحاسوب اللوحي Tab 9، بنظام التشغيل جوجل أندرويد مع مودم LTE ووظيفة بطاقتي SIM وخيار لوحة المفاتيح.
فرضت الهيئة الإيطالية لشؤون المنافسة غرامة تفوق 100 مليون يورو على جوجل بتهمة استغلال الموقع المهيمن.
أعلنت شبكة أنستقرام أنها ستتيح لمستخدميها اختيار الضمير المنفصل الذي يريدون أن يتم التعريف عنهم من خلاله، بصرف النظر عن جنسهم
رفضت أبل نحو مليون تطبيق تم تقديمها إلى متجر التطبيقات الخاص بها للمرة الأولى في عام 2020.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز "دوت الخليج الإخبارية" للتكنولوجيا.. عقاب جوجل وأسرار آيفون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.