قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربي، إنه تم نقل 120 من عناصرها من إسرائيل كإجراء احترازي مع استمرار العنف
وأضاف كيربي، أن الأفراد الأمريكيين غادروا إسرائيل، الخميس، على متن طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "سي-17".
كان عناصر البنتاجون في إسرائيل للتخطيط لمناورة ثنائية مستقبلية.
وأوضح كيربي أنه كان من المقرر أن تنتهي الزيارة هذا الأسبوع، لكن تم تعجيل وتيرة الخروج لبضعة أيام.
وجدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التأكيد على أن الهجمات الصاروخية من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية على إسرائيل يجب أن تتوقف.
وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الأسترالية ماريس باين في واشنطن، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة كانت واضحة حول أن "إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها".
وأضاف بلينكن أنه على اتصال مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، معبرا عن قلقه إزاء سقوط ضحايا بين المدنيين، خاصة الأطفال.
وأكد أن واشنطن تعمل على حث الطرفين على وقف التصعيد والعودة إلى الهدوء.
وبشأن مناقشة الأحداث الأخيرة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية في مجلس الأمن الدولي الذي لم يتمكن من تبني بيان مشترك بشأنها ولن يعقد جلسة حول الوضع في غزة يوم الجمعة بسبب الموقف الأمريكي، قال بلينكن إن واشنطن "تؤيد إجراء مناقشة مفتوحة" للأحداث في الأمم المتحدة وتتوقعها في بداية الأسبوع المقبل.
من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية إن بلادها تشاطر الولايات المتحدة قلقا بشأن الأحداث في غزة وإسرائيل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إجراء احترازي.. البنتاجون يسحب 120 عنصرا من إسرائيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.