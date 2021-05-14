اشتباكات "الشيخ جراح" تتجدد ووقوع عدد من الإصابات

تجددت الاشتباكات مساء اليوم بحي الشيخ جراح وشارع صلاح الدين بالقدس، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين خلال المواجهات مع القوات الإسرائيلية.
وفي وقت سابق علن الجيش الإسرائيلي، أن قواته الجوية والبرية تشن قصفا مكثفا شمالي قطاع غزة، في وقت توعد فيه نتنياهو باستمرار "حارس الأسوار".
كانت وزارة الصحة الفلسطينية أشارت في بيان تلقته "دوت الخليج الإخبارية" إلى أنه نتيجة للهجمات الإسرائيلية منذ يوم الإثنين قتل 109 فلسطينيين، بينهم 28 طفلا و15 سيدة، فيما أصيب 621 بجروح مختلفة.
وأصيب عدد من الفلسطينيين في اعتداءات نفذها مستوطنون في مدينة القدس الشرقية مساء الخميس.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان تلقته "دوت الخليج الإخبارية": "تعاملت طواقمنا مع إصابة مسن أصيب بالحجارة من المستوطنين بحي الشيخ جراح ".
وأضاف: "تم تقديم الاسعاف الاولي له ونقله لمستشفى المقاصد".
وتجددت أيضا المواجهات بعدة مناطق في محافظة الخليل بالضفة الغربية، كما استمر دوي صافرات الإنذار على مدار الساعة في المدن والبلدات في جنوبي ووسط إسرائيل لليوم الرابع على التوالي.
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