الولايات المتحدة تدعو رعاياها لتجنب السفر إلى إسرائيل

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه في ظل التوتر المتصاعد في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، اتخذت الإدارة الأمريكية قرارا بحث رعاياها وتحذيرهم من السفر إلى إسرائيل.

وأضافت أن واشنطن أصدرت بيانا تحذر فيه من السفر إلى إسرائيل في ظل المواجهات المسلحة الدائرة هناك وانعدام الهدوء والسلامة .



ولفتت إلى أن البيان التحذيري تضمن أيضا قيام الولايات المتحدة بدراسة إمكانية وقف الرحلات الجوية إلى تل أبيب.

وأمس الخميس، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يضغط من أجل وقف العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين لكن مسؤولين أمريكيين يقولون إنهم كيفوا أنفسهم على استمرار الصراع لعدة أيام قادمة.

وقال بايدن للصحفيين إنه "لم يكن هناك رد فعل مبالغ فيه" من جانب الإسرائيليين على الهجمات.