مئات القذائف والأهداف.. الجيش الإسرائيلي يسرد سير عمليته بغزة

قال الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إن هدف العمليات العسكرية هو توجيه ضربة قوية لحماس في الأحياء الشمالية والشرقية بمحيط قطاع غزة.

واستعرض أفيخاي أدرعي، الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، سير العمليات العسكرية؛ قائلًا: "160 طائرة تابعة لسلاحنا الجوي هاجمت منذ منتصف الليلة الماضية 150 هدفا بغزة مستخدمة 450 صاروخا وقذيفة".



وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه تم توجيه ضربة قوية ضد العديد من الأنفاق في شمالي قطاع غزة.

وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقت من قطاع غزة باتجاه المدن الإسرائيلية.

ومع دخول الأعمال القتالية يومها الخامس، دون أي مؤشر على التراجع، قال الجيش الإسرائيلي في بيان بعد منتصف الليل بقليل إن القوات الجوية والبرية تهاجم القطاع الذي تديره حركة حماس، وسرعان ما تبع ذلك إطلاق قذائف صاروخية من غزة.

