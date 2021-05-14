إسرائيل: اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الجمعة، اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقت من قطاع غزة باتجاه المدن الإسرائيلية.

كما دوت صافرات الإنذار مجددا في مستوطنات محيطة بقطاع غزة، بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي، أن قواته الجوية والبرية تشن قصفا مكثفا شمالي القطاع.



وارتفعت حصيلة الإصابات نتيجة المواجهات في الضفة الغربية والهجوم الإسرائيلي على غزة اليوم إلى 349.

من جانب أخر أعلنت إسرائيل إصابة شخص جراء إطلاق صاروخ من قطاع غزة على مدينة عسقلان.

ومع دخول الأعمال القتالية يومها الخامس، دون أي مؤشر على التراجع، استمر دوي صافرات الإنذار في العديد من المدن والبلدات في وسط وجنوبي إسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة مباشرة لمبنى في مدينة عسقلان دون إشارة إلى مدى الإصابة.

كما أعلن عن انقطاع التيار الكهربائي في بعض الأماكن في مدينة عسقلان التي تعرضت لرشقة من الصواريخ.