بتهمة الخيانة.. أوكرانيا تحقق مع برلماني مؤيد لروسيا

يجري القضاء في أوكرانيا تحقيقا مع النائب المعارض، والمؤيد لروسيا فيكتور ميدفيدشوك، بتهمة الخيانة.

وأفادت وسائل إعلام عديدة في كييف مساء الخميس بأن المحكمة وضعت النائب ميدفيدشوك البالغ من العمر 66 عاما قيد الإقامة الجبرية حتى التاسع من يوليو/تموز المقبل.



ويعتقد أن ميدفيدشوك أفشى أسرارا عسكرية لروسيا المجاورة؛ وحال إدانته، يواجه النائب البرلماني عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما.

وقال النائب إن هذه الاتهامات ذات دوافع سياسية لأن المعارضة تناهض نهج الحكومة الموالي للغرب.

وعلى مدى أسابيع في أبريل/نيسان الماضي نشرت روسيا عشرات آلاف الجنود على الحدود مع أوكرانيا قائلة إنها تجري "تدريبات عسكرية" ما أثار مخاوف كييف والغرب من هجوم محتمل أو حتى اجتياح.



وترافق هذا الانتشار العسكري الكثيف مع تجدد أعمال العنف في النزاع من الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا ومناورات بحرية كبرى في البحر الأسود وفي شبه جزيرة القرم.