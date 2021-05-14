تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الجمعة 14 مايو 2021

واصل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، الاستقرار، اليوم الجمعة، 14 مايو 2021، في تعاملات شركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.

واستقر متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، ثابتا اليوم الجمعة، عند نحو 19.01 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.

والبنوك العاملة في مصر، عطلة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك، لمدة 5 أيام، تنتهي الأحد المقبل.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" على أسعار اليورو في 23 بنكا، سجل متوسط سعر اليورو، نحو 18.93 جنيه للشراء، و19.12 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه عند 18.98 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع، في بنك بلوم مصر.

بينما جاء أقل سعر لشراء اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند 18.80 جنيه للشراء، و18.98 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، إلى نحو 18.92 جنيه للشراء، و19.12 جنيه للبيع.

الاحتياطي الأجنبي يواصل الارتفاع

ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي، بنسبة طفيفة إلى 40.343 مليار دولار في أبريل/نيسان الماضي، مقابل 40.337 مليار دولار في مارس/آذار الماضي.

وذكر البنك المركزي المصري، أن صافي الاحتياطات الدولية سجل زيادة خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي مقدارها 6 ملايين دولار، مقارنة بمعدله في نهاية مارس/ آذار السابق عليه.

وبدأت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي مسيرة صعود منذ يونيو/حزيران الماضي، بعد أن تراجعت منذ مارس/آذار حتى مايو/أيار من مستوى مرتفع عند 45 مليار دولار، في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

أسعار الدولار والإسترليني

وظل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، ثابتا عند نحو 15.62 جنيه للشراء، و 15.72 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر الجنيه الإسترليني لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 22.10 جنيه للشراء، و22.25 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، عند نحو 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

وبقي متوسط سعر الدرهم الإماراتي لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي، ثابتا عند نحو 51.93 جنيه للشراء، و 52.28 جنيه للبيع.