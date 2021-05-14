سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 14 مايو 2021

لليوم الثالث يستقر متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة، 14 مايو 2021، في تعاملات شركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.

واستقر متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، عند نحو 15.62 جنيه للشراء، و 15.72 جنيه للبيع.

والبنوك العاملة في مصر، عطلة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك، لمدة 5 أيام، تنتهي الأحد المقبل.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 29 بنكا بلغ متوسط سعر الدولار 15.62 جنيه للشراء، و 15.72 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وسجل أعلى سعر للدولار عند 15.65 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، في البنك الأهلي الكويتي.

وهيمن سعر الدولار عند 15.63 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع، في 14 بنكا، منها مصرف أبوظبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني، وكريدي أجريكول، وعودة، والبركة، والأهلي المتحد، والمشرق، ، والمصري لتنمية الصادرات.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر( أكبر بنكين حكوميين)، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

شهادة دولية للاقتصاد المصري

ووضعت مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية. تصنيفا جديدا لمستقبل الاقتصاد المصري، خاصة في قطاعي السياحة والتصدير.

وأبقت المؤسسة الدولية، التصنيف الائتماني لمصر بالعملات المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى "B" مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، عند "Stable Outlook"، للمرة الثالثة على التوالي منذ بداية أزمة كورونا.

وبحسب التقرير، فإن الاقتصاد المصري، يستطيع تجاوز التداعيات السلبية الناتجة عن الجائحة بسبب تحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل استقرار أوضاع المالية العامة، ووجود احتياطي نقد أجنبي كبير ومطمئن، إضافة إلى استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية.

أسعار اليورو والإسترليني

وظل متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، ثابتا عند نحو 19.01 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.

فيما استقر متوسط سعر الجنيه الإسترليني لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 22.10 جنيه للشراء، و22.25 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وواصل متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، الاستقرار اليوم الجمعة، عند نحو 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

وبقي متوسط سعر الدرهم الإماراتي لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي، ثابتا عند نحو 51.93 جنيه للشراء، و 52.28 جنيه للبيع.