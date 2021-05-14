أمريكا تنسحب من ثاني أكبر قواعدها بأفغانستان

انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، من ثاني أكبر قواعدها في أفغانستان، بحسب ما أعلن مسؤول أفغاني.

وقال متحدث باسم الجيش الأفغاني في قندهار، خوجة يايا علوي، إن واشنطن أكملت انسحابها من القاعدة الجوية في قندهار جنوبي أفغانستان، وهي ثاني أكبر قاعدة عسكرية للقوات الأمريكية في البلاد.



ولفت يايا علوي إلى أن الجيش الأمريكي لم يسلمهم القاعدة، وتابع: "لكن يمكنني أن أؤكد أنهم غادروا القاعدة الأربعاء".

وقال مدير مطار قندهار مسعود بشتون إن القوات الأمريكية سلمت "جميع المنشآت للقوات الأفغانية".

غير أنه من المتوقع إجراء مراسم التسليم الرسمية بعد عطلة عيد الفطر التي تنتهي السبت، بحسب المسؤولَين الأفغان.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أعلن الخميس قبل الماضي، أن الانسحاب من أفغانستان مستمر كما هو مخطط له.



وعبر عن أمله في أن يتمكن الجيش الأفغاني من التصدي لحركة طالبان، مضيفا: "نركز على الانسحاب التدريجي المتناغم من أفغانستان لحماية قواتنا وجنودنا".

وأضاف في مؤتمر صحفي: "سنواصل دعم الجيش وقوات الأمن في أفغانستان بعد انسحابنا".