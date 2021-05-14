كم يربح عمالقة التكنولوجيا كل دقيقة؟.. مكاسب خرافية

مرت شركات التكنولوجيا الكبرى بعام قوي في 2020 على الرغم من جائحة كورونا التي فتحت بابا للنمو.

شهد العام الماضي وحده نمو القيمة السوقية لأكبر 7 شركات تكنولوجية أمريكية بمقدار 3.4 تريليون دولار.



وتجاوزت الإيرادات الفصلية لشركتي أمازون وأبل مستوى 100 مليار دولار لأول مرة في الربع الأخير من عام 2020.

وبحسب تحليل لـ"CNBC Make It" فإن أكبر 7 شركات وهي أمازون وأبل وألفا بت المالكة لجول، ومايكروسوفت وفيسبوك وتسلا ونتفليكس، حققت خلال الأشهر الأولى من عام 2021 متوسط إيرادا تبلغ 373.606 ألف دولار في الدقيقة الوحدة.

في الواقع هذا الرقم أقل مما حققته نفس الشركات السبعة التي كان متوسطها في الربع الأخير من 2020 مبلغ 416.768 ألف دولار في الدقيقة.





أمازون في الريادة

في الربع الأول من عام 2021 ، قادت أمازون المجموعة من خلال تحقيق إيرادات تزيد عن 108.5 مليار دولار.

وفي الدقيقة الواحدة سجل عملاق التسوق الأمريكي 837.33 ألف دولار في الدقيقة خلال فترة ثلاثة أشهر.

تصدرت أمازون بإيرادات قيمتها 100 مليار دولار للربع الثاني على التوالي، حيث تقترب الشركة من عام ناجح ، في ظل إجبار الوباء الناس على القيام بالمزيد من التسوق عبر الإنترنت.





أبل الوصيفة

حققت شركة أبل المصنعة لهواتف آيفون إيرادات في أول ثلاثة أشهر من 2021 بنحو 89.6 مليار دولار، لتسجل 691.234 ألف دولار في الدقيقة الواحدة.

وجاءت هذا الأرقام مع نمو مبيعات آيفون iPhone بنسبة 65.5٪ مقارنة بنفس الفترة من العام. سابقا.

تمتلك أبل أيضا أكبر قيمة سوقية لأي شركة في العالم ، بأكثر من 2.2 تريليون دولار.

5 شركات في المنافسة

وفي الوقت نفسه ، حققت شركة ألفا بت والتي تبلغ قيمتها السوقية حوالي 1.6 تريليون دولار، نحو 426.805 ألف دولار في الدقيقة.

وجاء ذلك بعد أن سجلت الشركة إيرادات إجمالية قدرها 55.3 مليار دولار للربع الأول من عام 2021.





في حين بلغت إيرادات شركة مايكروسوفت في الدقيقة 321.805 دولار، على خلفية تسجيل إيرادات بقيمة 41.7 مليار دولار في أول ثلاثة أشهر من العام الحالي.





وحققت شركة فيسبوك 201.936 دولار في الدقيقة، مع تسجيل 26.2 مليار دولار إيرادات فصلية.





وتأتي بعد ذلك شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية بإجمالي إيرادات قدرها 10.4 مليار دولار في الفصل الأول من 2021، محققة 80.162 ألف دولار في الدقيقة.





وأخيرا حققت شركة نتفليكس إيرادات قدرها 55.270 دولار في الدقيقة الواحدة.