رشقة صاروخية على مدينتي أسدود وعسقلان الإسرائيليتين

أطلقت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة "حماس"، رشقة صاروخية جديدة تستهدف مدينتي أسدود وعسقلان الإسرائيليتين.

فيما دوت صافرات الإنذار في مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل، تحسبا لسقوط صواريخ على المدينة.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان مقتل إسرائيلية متأثرة بجروحها، ليرتفع حصيلة قتلى إسرائيل جراء الهجمات الصاروخية الفلسطينية إلى 9 أشخاص.

وتعتبر هذه الأرقام عالية لا سيما أنها حدثت خلال 5 أيام بعد بدء عملية "حارس الأسوار" يوم الإثنين الماضي.

واليوم، أعلنت إسرائيل أيضا، إصابة 4 إسرائيليين خلال قصف صاروخي على مدينة عسقلان.



ووفقا للمعطيات الإسرائيلية، فإنه حتى يوم أمس الخميس، أصيب أكثر من 200 شخص في القصف الفلسطيني.

في المقابل، ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى 5.

وكانت مواجهات عنيفة اندلعت بعد انتهاء صلاة الجمعة بين الشباب الفلسطيني والجيش الإسرائيلي في الخليل والبيرة وبيت لحم ونابلس وكفر قدوم وقلقيلية.



وأعادت المواجهات إلى الأذهان مشاهد الانتفاضة الفلسطينية الأولى، حيث أضرم الشباب النيران في إطارات السيارات ورشقوا قوات الجيش الإسرائيلي بالحجارة.

وأطلق الجنود الإسرائيليون الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والمسيلة للدموع باتجاه المتظاهرين.

ويتواصل التصعيد العسكري بين حركة "حماس" وإسرائيل بضربات إسرائيلية جديدة استهدفت غزة بعد إطلاق أكثر من ألف صاروخ من القطاع.