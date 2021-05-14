ضريبة جديدة في الصين لإنعاش سوق النفط.. ما هي؟

أعلنت الصين عن نيتها فرض ضريبة استهلاك على واردات النفط، بدءا من يونيو/حزيران المقبل، ضمن خطة لإنعاش سوق النفط بقيمة 7 مليارات دولار.

وقالت وزارة المالية الصينية، في بيان لها، الجمعة، إنه سيتم فرض ضريبة استهلاك على واردات زيوت التشحيم خفيف اللزوجة والمركبات الأروماتية (مثل البنزين والتولوين والزيلين) والأسفلت المخفف.

وذكرت الوزارة، في بيان لها نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، أن هذه الرسوم الاستهلاكية، التي سيبدأ تحصيلها اعتبارا من 12 يونيو/حزيران المقبل، تهدف إلى تنظيم عمل السوق وتعزيز المنافسة العادلة.

يشار إلى أن إنتاج الوقود باستخدام هذه المنتجات قد أضر بنزاهة سوق النفط المكرر، إذ إنه يشكل خطرًا على السلامة ويلوث البيئة.

وقامت بعض الشركات باستيراد منتجات لتصنيع أنواع وقود لا تتوافق مع المعايير الوطنية.

وفي مارس/آذار الماضي، أعلنت الصين أنها تستهدف تحقيق انتعاش في سوق النفط الخام بقيمة 7 مليار دولار.

وتقدمت أسعار النفط اليوم الجمعة، ماحية بعض الخسائر الحادة التي تكبدتها في الجلسة السابقة، إذ ارتفعت أسواق الأسهم، لكن المكاسب حد منها وضع فيروس كورونا في الهند المستهلك الكبير للخام واستئناف عمل خط أنابيب في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 0957 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 66 سنتا بما يعادل واحدا بالمئة إلى 67.71 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63 سنتا أو 1% إلى 64.45 دولار للبرميل.

ونزلت أسعار كلا الخامين 3% أمس الخميس وتتجه لتسجيل أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع.

وتتعرض أسعار النفط لضغوط هذا الأسبوع بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند، فضلا عن المخاوف من أن السلالة شديدة العدوى التي اكتشفت لأول مرة هناك تنتشر إلى دول أخرى.