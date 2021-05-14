ماكرون يندد بهجمات حماس ويدعو للتهدئة

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، إلى الهدوء في الشرق الأوسط، معبرا عن "القلق" على المدنيين في غزة.
جاء ذلك في محادثة هاتفية جمعت ماكرون برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتناولت التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفق بيان للرئاسة الفرنسية.
وحسب البيان، فإن ماكرون ندد خلال المحادثة بـ"هجمات حركة حماس"، وأكد على "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
كما عبر ماكرون عن قلقه بشأن محنة المدنيين في قطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس، وفق البيان ذاته.
ويتواصل التصعيد العسكري بين حركة "حماس" وإسرائيل بضربات إسرائيلية جديدة استهدفت غزة بعد إطلاق أكثر من ألف صاروخ من القطاع.
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