إعلام إسرائيلي يكشف عن رفض عرض مصري لوقف إطلاق النار

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، إن تل أبيب رفضت عرضا مصريا لوقف إطلاق النار في غزة لمدة 12 ساعة.

وأوضحت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن مصر عرضت على إسرائيل و"حماس" وقفا لإطلاق النار لمدة 12 ساعة.



وأضافت أن الرد الإسرائيلي كان "لا توجد لدينا نية لوقف إطلاق النار حاليا".

فيما لم يصدر تعقيب من القاهرة حول ما جاء بالصحيفة غير أن هناك مساعي من مصر والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وجهودا من أجل وقف إطلاق النار في غزة.

والأربعاء، وبعد 3 أيام من التصعيد والقصف المتتبادل، أبدت حركة حماس استعدادها المشروط لوقف إطلاق النار .

خطوة جاءت بعد ساعات قليلة من إعلان إسرائيل توجيه ضربة قوية لقيادات ميدانية في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وقتل عدد منها.

إعلان حماس استعدادها للتهدئة جاء بلسان روسي، إذ نقلت الخارجية الروسية عن مسؤول كبير في الحركة أنها مستعدة لوقف العمليات ضد إسرائيل على أساس الوقف المتبادل، في خطوة فسرها مراقبون بأنها تراجع من قبل الحركة لمنع استهداف المزيد من قياداتها.

وفي هذا الإطار، يعرض الوسطاء وقفا لإطلاق النار ولو مؤقتا يتم خلاله التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار.

وفي وقت سابق اليوم، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى الهدوء في الشرق الأوسط، معبرا عن "القلق" على المدنيين في غزة.

ويتواصل التصعيد العسكري بين حركة "حماس" وإسرائيل بضربات إسرائيلية جديدة استهدفت غزة بعد إطلاق أكثر من ألف صاروخ من القطاع.