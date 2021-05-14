"نيران إسرائيلية".. وفاة لبناني متأثرا بجراحه جنوبي البلاد

توفى شاب لبناني، الجمعة، متأثراً بإصابته جراء نيران أطلقها الجيش الإسرائيلي لتفريق متظاهرين جنوبي لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن "شابا يبلغ من العمر 21 عاما، توفي مساء الجمعة، متأثرا بإصابته جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار لتفريق متظاهرين حاولوا اجتياز السياج الشائك جنوبي لبنان".



وتابعت الوكالة اللبنانية الحكومية "أصيب الشاب مع لبناني ثان عصر الجمعة، إثر إطلاق دبابات إسرائيلية النيران على الجانب اللبناني من الحدود، بعد محاولة مجموعة اجتياز الحدود تنديداً بالضربات الإسرائيلية على قطاع غزة".

ويأتي هذا بالتزامن مع التصعيد المتزايد في الأراضي الفلسطينية.

ولليوم الخامس، يتواصل التصعيد العسكري بين حركة "حماس" وإسرائيل بضربات إسرائيلية جديدة استهدفت غزة بعد إطلاق أكثر من ألفي صاروخ من القطاع.