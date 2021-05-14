البيت الأبيض: هدفنا العمل على تهدئة وسلام دائم في غزة

كررت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، التأكيد على العمل لخفض التصعيد في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، للصحفيين، إن "تركيز الإدارة الأمريكية ينصب الآن على استخدام علاقاتنا في المنطقة لحل الأزمة بين إسرائيل وحركة حماس بالسبل الدبلوماسية".
وأضافت: "هدفنا العمل على تهدئة وسلام دائم في غزة، مؤكدة أن "إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها".
وأمس، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، لخفض التصعيد في العنف بالشرق الأوسط مع اشتداد الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وفلسطين.
وقال بايدن، في تصريحات صحفية، إنه يريد أن يرى خفضا كبيرا في الهجمات الصاروخية، ويتوقع إجراء مزيد من المحادثات مع قادة المنطقة.
ولليوم الخامس، يتواصل التصعيد العسكري بين حركة "حماس" وإسرائيل بضربات إسرائيلية جديدة استهدفت غزة بعد إطلاق أكثر من ألفي صاروخ من القطاع.
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