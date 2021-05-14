الأردن تنفي إطلاق النار على مواطنين قرب حدود إسرائيل

نفى الجيش الأردني، الجمعة، إطلاق أعيرة نارية على مواطنين تجمعوا قرب المناطق الحدودية مع إسرائيل.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر عسكري في قيادة الجيش قوله إن "القوات المسلحة الأردنية لم ولن تستخدم السلاح ضد مواطنيها".
وتابع أن "ما جرى كان متعلقاً بالإجراءات المتخذة من قوات حرس الحدود مع الوقفة الاحتجاجية التي سعت خلالها لحمايتهم وسلامتهم من أي أخطار قد تمسهم في حال قربهم من الحدود الدولية".
وتابع أن "التعامل جرى مع مجموعة محدودة من الشبان المشاركين في الوقفة الذين رفضوا اتباع الإجراءات الصادرة من قبل العناصر الموجودة في الموقع وتم التعامل معهم من قبل القوات الأمنية".
وكشف المصدر أن "القوات المسلحة تتبع أقصى درجات الحيطة والحذر في التعامل مع مثل هذه المواقف ولم تطلق النار إلا في الهواء، وذلك حرصاً على سلامة المواطنين المتجمعين".
ونوه المصدر بـ"ضرورة التقيد التام بالتعليمات الصادرة من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وعدم الاقتراب من المواقع الحدودية للحفاظ على السلامة".
وفي وقت سابق اليوم، تظاهر مئات الأردنيين قرب الحدود مع إسرائيل، للتنديد بالتصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
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