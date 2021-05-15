النواب الأمريكي يطالب إسرائيل بوقف فوري للعنف

أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي جريجوري ميكس، عن قلقه من اعتداءات الشرطة الإسرائيلية على الفلسطينيين في حي الشيخ جراح.

وطالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، الحكومة الإسرائيلية بوقف فوري لأعمال العنف والتهجير القسري في القدس.



ولليوم الخامس، يتواصل التصعيد العسكري بين حركة "حماس" وإسرائيل بضربات إسرائيلية جديدة استهدفت غزة بعد إطلاق أكثر من ألفي صاروخ من القطاع.

وأمس الجمعة، طالبت الرئاسة الفلسطينية، الإدارة الأمريكية، بـ"التدخل الفوري والسريع لوقف العدوان الإسرائيلي"، كي لا تخرج الأمور عن السيطرة.

والخميس الماضي، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، لخفض التصعيد في العنف بالشرق الأوسط مع اشتداد الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وفلسطين.



وقال بايدن، في تصريحات صحفية، إنه يريد أن يرى خفضا كبيرا في الهجمات الصاروخية، ويتوقع إجراء مزيد من المحادثات مع قادة المنطقة.