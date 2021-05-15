إطلاق صواريخ على عسقلان.. وإسرائيل ترد بغارات

أطلقت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، رشقة صاروخية على مدينة عسقلان الإسرائيلية، مساء الجمعة، فيما ردت إسرائيل بغارات مكثفة في قطاع غزة.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إطلاق كتائب القسام صواريخ على مدينتي أسدود وعسقلان الإسرائيليتين، في وقت سابق اليوم.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت إسرائيل مقتل إسرائيلية متأثرة بجروحها، ليرتفع حصيلة قتلى إسرائيل جراء الهجمات الصاروخية الفلسطينية إلى 9 أشخاص.

ووفقا للمعطيات الإسرائيلية، فإنه حتى يوم أمس الخميس، أصيب أكثر من 200 شخص في القصف الفلسطيني.

ويتواصل التصعيد العسكري بين حركة "حماس" وإسرائيل لليوم الخامس على التوالي، بضربات إسرائيلية جديدة استهدفت غزة بعد إطلاق أكثر من ألف صاروخ من القطاع.