الصحة الفلسطينية تعلن حصيلة قتلى وإصابات اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر السبت، حصيلة أحداث الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الجمعة.
قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 28 فلسطينيا قتلوا وأكثر من 1300 أصيبوا في الغارات والاعتداءات الإسرائيلية على تلك المناطق.
وأضافت في بيان تلقته "دوت الخليج الإخبارية" إن 11 فلسطينيا قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية و17 في قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي.
وأشارت إلى أن الطواقم الطبية في مختلف مراكز العلاج في الضفة الغربية تتعامل مع 251 إصابة، غالبيتها بالرصاص الحي، بينها 26 إصابة بحالة خطرة.
وكانت أعلى الإصابات في بيت لحم حيث تم تسجيل 73 إصابة بينها 10 خطيرة، ثم الخليل حيث تم تسجيل 45 إصابة بينها 3 خطيرة، طولكرم 39 إصابة بينها إصابة خطيرة، رام الله 26 إصابة بينها 5 خطيرة.
بينما شهدت جنين 22 إصابة بينها 3 خطيرة، وسلفيت 20 إصابة بينها إصابتان خطيرتان، وقلقيلية 18 إصابة بينها 3 خطيرة، وبيت لحم 5 إصابات وأريحا 3 إصابات.
يذكر أن باقي الإصابات كانت في غزة أو تم التعامل معها ميدانيا بالضفة الغربية.
وقال مراقبون إن المواجهات التي شهدتها الضفة الغربية هي الأعنف منذ منتصف عام 2018 .
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