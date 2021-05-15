اختلس 65 مليون دولار.. السلطات النيجيرية تلاحق صهر رئيس البلاد

أعلنت السلطات النيجيرية، أنّ صهر الرئيس محمد بخاري مطلوب في إطار تحقيق تجريه هيئة لمكافحة الفساد في قضية اختلاس أموال عامة بقيمة 65 مليون دولار من مشروع إسكاني حكومي.

وقالت "الوكالة المستقلّة لمكافحة الفساد" في بيان إنّ صهر الرئيس غيمبا ياو كومو مطلوب مع كلّ من تاري روفوس وبولا أوغونسولا بشبهة اختلاس 65 مليون دولار من الأموال العامة المخصّصة لتمويل مشروع إسكان وطني.



وكومو الذي تزوّج في 2016 فاطمة محمد بخاري، شغل منصب المدير العام لبنك نيجيري للرهن العقاري.

وبخاري جنرال سابق انتُخب رئيساً لولاية أولى في 2015 بعدما جعل من مكافحة الفساد في أكبر اقتصاد في أفريقيا أحد الشعارات الرئيسة لحملته الانتخابية.

وقالت "الوكالة المستقلّة لمكافحة الفساد" في بيانها إنّ "الأشخاص المنشورة أسمائهم: تاري روفوس وغيمبا ياو كومو وبولا أوغونسولا، هم بموجبه مطلوبون (...) بما يتصّل بالمشاكل المتعلّقة باختلاس 65 مليون دولار من الأموال العمومية المخصّصة للإسكان الوطني".

ودعت الوكالة كلّ من لديه أي معلومة عن مكان وجود أيّ من المطلوبين الثلاثة إلى إبلاغ الشرطة.