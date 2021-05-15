أعلنت السلطات النيجيرية، أنّ صهر الرئيس محمد بخاري مطلوب في إطار تحقيق تجريه هيئة لمكافحة الفساد في قضية اختلاس أموال عامة بقيمة 65 مليون دولار من مشروع إسكاني حكومي.
وقالت "الوكالة المستقلّة لمكافحة الفساد" في بيان إنّ صهر الرئيس غيمبا ياو كومو مطلوب مع كلّ من تاري روفوس وبولا أوغونسولا بشبهة اختلاس 65 مليون دولار من الأموال العامة المخصّصة لتمويل مشروع إسكان وطني.
وكومو الذي تزوّج في 2016 فاطمة محمد بخاري، شغل منصب المدير العام لبنك نيجيري للرهن العقاري.
وبخاري جنرال سابق انتُخب رئيساً لولاية أولى في 2015 بعدما جعل من مكافحة الفساد في أكبر اقتصاد في أفريقيا أحد الشعارات الرئيسة لحملته الانتخابية.
وقالت "الوكالة المستقلّة لمكافحة الفساد" في بيانها إنّ "الأشخاص المنشورة أسمائهم: تاري روفوس وغيمبا ياو كومو وبولا أوغونسولا، هم بموجبه مطلوبون (...) بما يتصّل بالمشاكل المتعلّقة باختلاس 65 مليون دولار من الأموال العمومية المخصّصة للإسكان الوطني".
ودعت الوكالة كلّ من لديه أي معلومة عن مكان وجود أيّ من المطلوبين الثلاثة إلى إبلاغ الشرطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اختلس 65 مليون دولار.. السلطات النيجيرية تلاحق صهر رئيس البلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.